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В самарских «Альпах» появился мобильный интернет «Мегафона»

Село Смолькино стало еще одной локацией на туристической карте Самарской области, где доступны современные услуги мобильной связи. Покрытие сети четвертого поколения в самом населенном пункте, в первом глэмпинг-парке региона и на популярной экотропе обеспечил «Мегафон». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Смолькино расположено в 170 километрах от областной столицы в Сызранском районе. Здесь проживают порядка 150 человек, однако о селе известно далеко за пределами региона и даже страны. Окрестности Смолькино включают в себя девять уникальных памятников природы: Рачейский бор, Каменный лабиринт, Семиключье, Рачейские скалы и др.

В 2021 г. Смолькино вошло в состав Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России», а двумя годами ранее здесь открыли первый в области купольный глэмпинг-парк. Для тех, кто предпочитает традиционный отдых на природе в палатках, летом работает оборудованная кемпинговая зона.

Чтобы местные жители и многочисленные туристы пользовались быстрой передачей данных и стабильной мобильной связью, оператор запустил оборудование, поддерживающее технологию LTE. Теперь абоненты заходят в Сеть на скорости до 75 Мбит/с. Кроме того, в результате установки телеком-оборудования, на территории села стала доступна голосовая технология VoLTE, позволяющая во время разговора использовать мобильный интернет.

«Смолькино находится в живописном, но труднодоступном месте — в долине между возвышенностями, заросшими сосновым лесом. Телеком-инфраструктура здесь необходима не только для туристов, но и конечно, для сельчан — чтобы быть на связи с родными и пользоваться нужными интернет-сервисами. В зону действия сети также попал фельдшерско-акушерский пункт, где при необходимости теперь можно проводить видеоконсультации с профильными врачами из райцентра», — отметил директор «Мегафона» в Самарской области Виктор Югай.

Помимо расширения покрытия, оператор продолжает реализацию масштабного проекта по улучшению качества связи в регионе. С начала 2023 г. инженеры модернизировали более 900 телеком-объектов во всех городах и районах области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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