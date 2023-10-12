Исследование МТС: каждая третья пара ругается из-за «залипания» партнера в смартфоне

МТС провела опрос к запуску смартфона Honor 90. В рамках исследования удалось выяснить, какую роль в 2023 г. мобильный телефон играет в романтических и семейных отношениях россиян, а также какие возрастные группы детей подвергаются родительскому контролю.

Как оказалось, более половины респондентов (62%) абсолютно нормально относятся к приватным телефонным переговорам супругов или партнеров, особенно если вторая половинка впоследствии делится тем, кто звонил и о чем была речь. При этом мужчины вынуждены пересказывать содержание разговора чаще женщин. 16% опрошенных признались, что им хоть и неприятно уединение партнера, но они это скрывают, чтобы не быть контрол-фриком. Только 5% пытаются подслушать разговор, если партнер удалился в другую комнату, при этом женщины делают это в 2,5 раза чаще мужчин. Почти 6% россиян ужасно нервируют уединенные разговоры партнера по телефону. Для мужчин и женщин в равной степени это повод задуматься о наличии каких-то тайн от партнера. 4% опрошенных признались, что это становится причиной конфликтов в семье.

Исследование показало, что 14% владельцев гаджетов никогда не отключают звуковые сигналы, даже если того требуют обстоятельства, а каждый пятый опрошенный сидит в телефоне даже во время встреч с друзьями или родными и чувствует себя не в своей тарелке, если нужно выключить смартфон.

Любопытно, что «залипание» партнера в смартфоне является серьезным камнем преткновения для каждой третьей пары в России – для 0,4% респондентов эта проблема даже стала причиной разрыва отношений. При этом в семьях с детьми скандалы на этой почве случаются почти в два раза чаще. В основном, регулярно конфликтующие респонденты страдают от недостатка внимания со стороны постоянно погруженного в устройство партнера (54%) или жалуются на невозможность поговорить с ним (27%).

«Регулярное «залипание» партнера в смартфоне как таковое чаще всего не является первопричиной конфликтов в паре. Постоянный думскроллинг в процессе общения – скорее, признак сложностей в отношениях, чем истинная причина разногласий», – сказала психолог, специалист психологической платформы Alter, эксперт по цифровым сервисам в области ментального здоровья Маргарита Спасская.

Каждому пятому опрошенному не нравится засыпать одному, потому что партнер продолжает сидеть в телефоне, или обедать с тем, кто не может оторваться от устройства. Такое же количество респондентов (21%) в отношениях не разделяют страсть второй половинки к мобильному геймингу, считая это ребячеством, и раздражаются от привычки возлюбленного уходить в туалет с гаджетом на целую вечность.

У подавляющего большинства россиян (75,1%) установлен пароль на смартфоне. Обмен паролями является для каждого третьего проявлением доверия в отношениях, но отмечается, что все-таки каждый второй россиянин предпочитает не делиться паролем с партнером. При этом 22,8% опрошенных отмечают, что испытывают стресс, когда кто-то, включая близких, берет его смартфон в руки. Даже имея доступ, брать телефон партнера без его ведома большинство респондентов (65%) считают неприемлемым. Однако почти четверть опрошенных уверены, что их вторая половинка все-таки тайно залезала в их телефон. В действительности 17% россиян признались, что хотя бы раз проверяли гаджет партнера и стыдятся этого, тогда как 18% поступают так постоянно и не испытывают неловкости на этот счет.

По данным исследования, источником тревоги для 62% россиян выступают переписки их второй половины в мессенджерах. Во вторую очередь, заполучив доступ к устройству, партнеры проверяют соцсети (28%) и SMS (26%). Меньший интерес вызывают фотографии и история поисковых запросов. При этом такой контроль больше свойственен парам именно в возрасте от 26 до 34 лет. Чувство безразличия, опережая почти на 10% раздражение, лидирует по эмоциональному восприятию таких ситуаций в этой возрастной группе.

Как показало исследование, россияне куда более увлечены контролем детей, а не партнеров. Так, чуть более половины опрошенных родителей (55%) знают пароль от смартфона своего ребенка и пытаются оказывать влияние на то, как используется устройство. У каждого пятого в семье ребенок обязуется предоставить телефон по запросу. Но 7% родителей не могут никогда получить детский гаджет и ругаются с ребенком из-за этого.

Особенно эффективно удается ограничивать детей до их пятнадцатилетнего возраста, после чего возможность регламентировать порядок использования гаджета падает примерно вдвое. Именно поэтому родители подростков старшего возраста – от 15 до 18 лет – по-прежнему залезают в телефоны детей, пока те спят, или тайно отслеживают их активность в соцсетях.

«Родители детей – особенно подросткового возраста – регулярно сталкиваются с вызовами, связанными с тем, что контролировать все невозможно, как невозможно учесть все риски и полностью обезопасить ребенка. Самое важное, что могут и должны сделать родители, – во-первых, выстраивать с детьми отношения, основанные на доверии и поддержке, когда ребенок чувствует, что может рассказать им обо всем, не боясь при этом быть наказанным. Во-вторых – обучать детей основам цифровой безопасности», – сказала Маргарита Спасская.

У родителей детей помладше арсенал инструментов контроля действительно куда больше. Треть опрошенных (32%) вводят мягкие ограничения, вроде отказа от смартфона во время еды или выполнения домашних заданий. Тогда как часть респондентов прибегает к куда более жестким мерам и дают детям смартфон только в своем присутствии. Такая практика особенно распространена среди родителей детей возрастом до 8 лет (32%). Интересно, что таким же способом нередко ограничивают и детей от 8 до 12 лет (16%). Среди этой же возрастной группы детей чаще остальных установлен родительский контроль (33%). Таким образом, смартфоны детей от 8 до 12 лет подвергаются наиболее строгому контролю со стороны взрослых. Тем не менее значительная часть родителей (35%) в России не вводят никаких ограничений: телефон находится у детей в постоянном доступе.

22,8% опрошенных отмечают снижение остроты зрения после длительного использования смартфона. Еще 13,1% замечают, что устают и становятся раздражительнее. Каждый седьмой пользователь жалуется на синдром сухого глаза, 12,4% – на жжение в глазах и 11,6% – на покраснение глаз. При этом каждый третий владелец смартфона игнорирует специальные режимы для защиты зрения и не меняет цветовую гамму экрана. Только четверть опрошенных заботится о здоровье глаз и всегда использует такие режимы, особенно для чтения с экрана, а у 8,9% автоматически настроено плавное снижение «Циркадного режима» за несколько часов до сна. К сожалению, многие из тех, кто сталкивается с неприятными симптомами после продолжительного использования смартфона, не знают о специальных режимах, снижающих уровень синего света, вредного для зрения. Не более 6% пользователей, сталкивающихся с ощущением инородного тела или жжением в глазах, обращают внимание на показатели ШИМ-частоты экрана (мерцание).

«В конце сентября мы начали продажи смартфона Honor 90 с немерцающим экраном, который отличается на рынке устройств рекордно высоким показателем ШИМ-частоты в 3840 Гц. Спрос на устройства превысил ожидания и по сравнению с прошлыми поколениями с 2021 г. вырос на 30%», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

В рамках исследования МТС онлайн были опрошены 2145 респондентов, владельцев смартфонов, в возрасте от 18 до 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.