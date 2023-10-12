«Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в своих магазинах

«Магнит» установит в своих магазинах более 10 тыс. касс самообслуживания (КСО). Они позволяют улучшить качество сервиса и повысить эффективность работы магазинов, считают в компании.

Установка КСО планируется в магазинах всех форматов, в первую очередь – в крупных городах и в локациях с сезонным туристическим трафиком (например, в курортных городах на Юге страны). Больше всего касс самообслуживания – около 7,5 тыс. – появится в магазинах «Магнит» «у дома» и мягких дискаунтерах «Моя цена». Еще около 2 тыс. КСО будут установлены в супермаркетах, суперсторах и магазинах малого формата с собственными пекарнями. Магазины дрогери «Магнит косметик» будут оснащены более 200 КСО. В настоящее время в магазинах розничной сети «Магнит» уже работают около 3 тысяч КСО.

После ухода из России крупных поставщиков кассового оборудования рынок активно перестраивается, растет количество компаний, специализирующихся на сборке кассовых аппаратов на российских заводах или прямых поставках оборудования с крупных азиатских предприятий. «Магнит» нашел замену ушедшим поставщикам, начав сотрудничать с несколькими вендорами, чтобы оценить различные решения и выбрать оптимальные. Качество сервиса – приоритет компании, поэтому новое оборудование не уступает по функционалу кассам от прежних поставщиков. Например, во всех магазинах, где установлены КСО, покупатели будут иметь возможность проверять сроки годности молочных продуктов при помощи системы маркировки «Честный знак». При сопоставимом функционале новые КСО оказались в разы дешевле закупаемых ранее аналогов. При этом, поскольку главное преимущество касс самообслуживания – возможность совершать быстрые покупки, в новых КСО будут оптимизированы пользовательские сценарии и сокращено количество операций, требующих вмешательства ассистента.

Компания уже протестировала новые кассы самообслуживания в пуле магазинов малых форматов. Результаты пилотного проекта показали, что эти магазины стали лучше справляться с покупательским трафиком в часы-пик, сократилось количество сотрудников, задействованных в операциях на кассах.

Ранее «Магнит» разработал собственное программное обеспечение для касс самообслуживания. Планируется, что софт, созданный ИТ-командой розничной сети, будет установлен примерно на 30% новых КСО.

В настоящее время кассами самообслуживания пользуются 30% покупателей оборудованных ими магазинов «Магнит» «у дома» и 23% покупателей магазинов дрогери «Магнит косметик». Компания ожидает, что эти показатели существенно вырастут по мере масштабирования КСО и улучшения их функционала.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит», сказал: «Кассы самообслуживания востребованы не только молодой аудиторией – ими пользуются покупатели всех возрастов в магазинах всех наших форматов, включая дискаунтеры. Мы планируем нарастить долю активных пользователей КСО за счет улучшения интерфейса и увеличения скорости обслуживания. Эти доработки также повлияют на производительность персонала: покупателям будет реже требоваться помощь сотрудников магазина, и они смогут использовать сэкономленное время для других операций в торговом зале».