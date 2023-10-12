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МТС улучшила покрытие 4G в центре Сыктывкара

Цифровая экосистема МТС расширила покрытие 4G в Сыктывкаре. После модернизации телеком-оборудования и перераспределения частот скорость мобильного интернета в среднем на 20% выросла в центральном и юго-западном районах города: в жилых массивах, социальных, образовательных и спортивных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В центре города скорость передачи данных стала выше в районе Стефановской площади и улицы Ленина. В зоне покрытия обновленной сети LTE находятся Финно-угорский культурный центр России, Центральная библиотека, «Кванториум», Дом дружбы народов Республики Коми, Учебный центр повышения квалификации «Шондi», поликлиника №3 и Консультативно-диагностический центр.

Кроме того, новые скорости мобильного интернета МТС стали доступны в жилом микрорайоне, расположенном между улицами Коммунистическая и Димитрова, а также на территории парка имени И.В. Мичурина, где находится детская школа искусств и спортивная школа «Северная Олимпия».

Проведенные работы позволили снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и обеспечить доступность цифровых сервисов даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Мы планомерно обновляем сеть в Сыктывкаре, уделяя особое внимание тем районам, где наблюдаем рост трафика. Big Data МТС позволяет проанализировать и спрогнозировать увеличение нагрузки на инфраструктуру, что дает нам возможность заблаговременно провести необходимые работы по усилению пропускной способности. Кроме того, мы перераспредели имеющийся частотный ресурс в пользу сети LTE. Это расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 3G», — отметил директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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