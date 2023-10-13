Сайт beeline cloud получил награду на ADCD Awards

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и диджитал-агентство CreativePeople получили бронзовую награду в рамках престижного российского профессионального конкурса в области креатива, дизайна и рекламы ADCD Awards 2023, учрежденного клубом Арт-директоров России. Жюри присудило третье место сайту beeline cloud в номинации Visual Craft — art direction, visual effects and animation (Визуальное искусство — художественное оформление, визуальные эффекты и анимация).

Работа над новым стилем beeline cloud велась в контексте ретроспективы: сначала разрабатывались слова, затем — дизайн. Идея позиционирования сформирована через призму сохранения произведений искусства посредством резервного копирования и облачного хранения — как утерянный альбом The Beatles, сгоревшая Александрийская библиотека, или картины и фрески, пропавшие в процессе транспортировки в музей. Так родилась основа новой коммуникационной стратегии бренда — идея «сохранения самого ценного» и связи beeline cloud с клиентами и технологиями.

В этом году количество поступивших работ на ADCD Awards достигло рекордной цифры — более 500 проектов. Всего жюри присудили 13 золотых наград, 21 серебряную, 57 бронзовых и одну награду в специальной номинации. Проекты победителей будут представлены на сайте, а также войдут в ежегодный креативный дайджест ADCR Awards 2023, где отражены ключевые тенденции в российской рекламе, креативе и дизайне.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru.