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Решение Nexign расширяет возможности монетизации для операторов связи

Nexign выпустила обновленное решение для управления доходами телеком-операторов — Nexign Revenue Management. Оно помогает монетизировать любые существующие и перспективные сервисы и управлять процессом получения прибыли по всем бизнес-направлениям на единой конвергентной платформе. Решение предназначено для поддержки бизнеса любых типов операторов связи. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Благодаря Nexign Revenue Management операторы могут стать поставщиками широкого спектра цифровых услуг и повысить операционную эффективность. Nexign Revenue Management — полностью российская разработка, способная заменить иностранные BSS и системы монетизации.

В Nexign Revenue Management добавлены функции для тарификации и управления политиками в сетях 5G SA. Они поддерживают российских операторов, которые запускают пилоты или работают над технологической картой развития нового поколения связи. Решение также позволяет реализовывать сценарии монетизации сетей 5G на базе развернутой инфраструктуры 4G. Например, с его помощью можно приоритизировать трафик для разных приложений, управлять качеством связи для трафика партнеров и абонентов перегруженных базовых станций.

Благодаря бесшовной интеграции продуктов и услуг партнеров в свой портфель оператор может создавать комплексные предложения как для B2C-, так и для B2B-клиентов. Кроме того, развитие партнерской сети по продажам помогает наращивать клиентскую базу и выходить на новые сегменты рынка. Nexign Revenue Management унифицирует управление расчетами с разными типами партнеров: OTT-сервисами, поставщиками любых цифровых услуг и дилерами.

Nexign продолжает включать в решение поддержку сервисов, которые будут приносить оператору связи дополнительный непрямой доход от телекоммуникационных услуг. Например, Nexign Revenue Management поддерживает услуги минимального гарантированного платежа, процентной рассрочки и биржу для обмена минут, SMS и гигабайт между абонентами.

«В последние годы мы наблюдаем тренд на стагнацию выручки на телеком-рынке. В этих условиях лидеры рынка делают ставку на диверсификацию бизнеса: создание собственных экосистем и предложений в сфере облачных вычислений и IoT для розничного и корпоративного сегмента, новых комплексных услуг в телекоме и цифровой среде. Поэтому операторам связи необходима конвергентная платформа, которая не ограничивает, а поддерживает такую диверсификацию и помогает монетизировать любые сервисы по всем направлениям бизнеса. Решение Nexign Revenue Management обеспечивает требуемую для этого консолидацию и гибкость», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

Решение Nexign Revenue Management построено на модульной микросервисной архитектуре и интегрируется в существующий BSS-ландшафт благодаря API-интерфейсам, сертифицированным TM Forum. Использование гибкого low-code каталога позволяет бизнес-пользователям самим создавать новые тарифы и сервисы и выводить предложения на рынок быстрее.

Nexign Revenue Management может обрабатывать 100 тыс. транзакций в секунду и 1,5 млрд событий в сутки, что соответствует требованиям лидеров телеком-рынка к производительности биллинговых систем. Решение отвечает международным отраслевым стандартам 3GPP, ETSI и TM Forum.

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Российский разработчик Enterprise-решений для различных отраслей экономики. Продукты Nexign поддерживают трансформацию клиентов, помогая гармонизировать бизнес-процессы, формировать цифровую экосистему для сотрудников и повышать эффективность ИТ-подразделений.

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