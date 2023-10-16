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С высоты птичьего полета: «Ростелеком» подключил к интернету высокогорный лагерь для альпинистов «Безенги»

«Ростелеком» в рамках собственного инвестиционного плана по модернизации сети охватил оптической инфраструктурой альпинистскую учебно-спортивную базу «Безенги» в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Для реализации проекта технические специалисты компании на высоте более 2,5 тыс. метров над уровнем моря проложили более 20 км оптического кабеля от ближайшего к базе селения с одноименным названием. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Альплагерь «Безенги» находится на территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного заповедника, в пограничной зоне России, поэтому подключение его к интернету обусловлено не только цифровым развитием региона, но имеет и важное значение для обеспечения безопасности страны. Построенная оптическая инфраструктура будет задействована службами МЧС, администрацией заповедника и другими государственными организациями. Она послужит базой для развития сотовой связи в близлежащих высокогорных районах.

«Интенсивное развитие туристического кластера в Кабардино-Балкарии требует создания соответствующей инфраструктуры, в том числе подключения современной связи. Этот проект имеет большое значение для нас потому, что цифровые сервисы повышают статус объектов туризма, создают условия для комфортного пребывания и формируют у туристов положительный имидж региона», — сказал Залим Хутов, директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком».

В торжественной церемонии запуска сетевой инфраструктуры на территории альплагеря приняли участие директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелекома» Залим Хутов, а также руководители органов власти Кабардино-Балкарии: председатель правительства Алий Мусуков, и.о. министра курортов и туризма Ислам Шаваев, и.о. министра цифрового развития Аскер Бозиев, министр спорта Ислам Хасанов и глава Черекского района Аслан Кульбаев.

«Популярность альплагеря "Безенги" среди туристов неизменно растет. Российские альпинисты называют наш район "Малые Гималаи" за суровость вершин и вечных ледников на них. Сам факт наличия интернета в такой сложной высокогорной местности свидетельствует о соответствии нашего туристического кластера международным стандартам качества и гостеприимства и создает условия для популяризации республики на российском и международном рынке. В этом контексте "Ростелеком", расширяя инфраструктуру связи, вносит существенный вклад в развитие турбизнеса республики», — сказал Алий Анаев, директор АУСБ «Безенги».

«Ростелеком» в Кабардино-Балкарии уделяет особое внимание цифровизации туристической сферы. Сегодня современной связью от национального цифрового провайдера обеспечены все санаторно-курортные комплексы в республике.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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