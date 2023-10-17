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«Мегафон» «раздал» 4G в северном поселке Камчатки

Жители северного поселка Тигиль на Камчатке теперь могут комфортно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 4G и стабильной голосовой связью. «Мегафон» подключил свою телеком-инфраструктуру к новой волоконно-оптической линии, построенной в рамках регионального инфраструктурного проекта «Интернет на север». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры перевели существующую базовую станцию на новую волоконно-оптическую линию связи. Ранее оборудование оператора работало через спутниковый канал. Переход со спутникового на оптический канал значительно увеличит качество и надежность мобильной связи для абонентов оператора в поселке Тигиль, где проживает около 1500 человек.

После подключения к магистральной ВОЛС скорость передачи данных на устройствах пользователей выросла более, чем в 10 раз. Сейчас абоненты могут в удобное время воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами для решения бытовых и рабочих вопросов, школьники и педагоги – свободно скачивать и загружать файлы, необходимые для занятий. Пользователям в поселке Тигиль для комфортного просмотра теперь стали доступны онлайн-кинотеатры и видеохостинги.

«Когда в район, в котором связь раньше была возможна только через спутниковые каналы, приходит ВОЛС, а следом и мобильный интернет четвертого поколения – это всегда большое событие для его жителей. Ведь для сел и поселков, удаленных от крупных городов, интернет зачастую становится единственным способом для получения государственных услуг, приобретения товаров, повышения образования, развлечений. Помимо увеличения скорости передачи данных, также повышается надежность сети оператора и передача данных будет стабильна даже при снежных циклонах и порывистых ветрах – что не редкость для нашего региона зимой», - сказала директор «Мегафона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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