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«Мегафон» запустил 4G для двухсот жителей села Балаганное

Связь 4G стала доступна жителям небольшого села недалеко от побережья Охотского моря в Магаданской области. «Мегафон» модернизировал базовую станцию в Балаганном, где проживает около 200 человек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора смонтировали новое телеком-оборудование благодаря чему обеспечили работу высокоскоростного интернета и голосовой связи по технологии VoLTE. Ранее абонентам оператора в Балаганном была доступна только голосовая связь и 3G мобильный интернет. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию села, пользоваться скоростным мобильным интернетом жители могут как на улице, так и внутри помещений.

Сейчас жителям Балаганного доступно комфортное общение в мессенджерах, использование мобильного банкинга, образовательных сервисов и электронных госуслуг. После модернизации передавать данные и пользоваться современными цифровыми сервисами абоненты могут на скорости до 32 Мбит/с.

«Мы создаем необходимую телеком-инфраструктуру на территории региона, чтобы жители могли воспользоваться современной связью 4G. Развитие сети обеспечивает современной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом в том числе жителей небольших населенных пунктов. Использование связи стандарта LTE расширяет цифровые возможности абонентов, делает их жизнь более комфортной», - сказал директор Магаданского отделения «Мегафона» Илья Челышев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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