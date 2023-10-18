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Скоростной мобильный интернет «Мегафона» пришел в ставропольские села

Средняя скорость передачи данных по Ставрополью достигла 30 Мбит/с, а быстрый мобильный интернет стал доступнее для большего количества жителей края. «Мегафон» установил телеком-оборудование в местах с повышенным спросом. Новые базовые станции LTE появились в 8 округах региона, в том числе, в малых населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Покрытие сети LTE расширилось на территории как краевой столицы, так и небольших поселений региона. Высокоскоростной интернет появился и в маленьком поселке Новоизобильном – проживает здесь постоянно всего 1300 жителей. За первый месяц с момента запуска телеком-оборудования объем расходуемого интернет-трафика достиг порядка 300 ГБ. Этого хватило бы, чтобы 194 раза загрузить фильм «Поднятая целина», снятый неподалеку от поселка.

Кроме того, количество базовых станций LTE удвоилось в Кочубеевском и Новоалександровском округах, быстрый интернет появился в садовых и дачных товариществах недалеко от краевой столицы. Высокая скорость и качественный голосовой сервис также стали доступны и на месте проведения ярмарки в Изобильном. Теперь, приезжая за покупками, абоненты «Мегафона» всегда будут на связи с близкими.

«В развитии сети на Ставрополье мы уделяем внимание как небольшим населенным пунктам, так и городам-курортам, куда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. «Мегафон» расширил LTE на территории всех Кавказских Минеральных Вод, а скорость мобильного интернета выросла за последние 2 года на 10%. Благодаря этому каждый турист, приезжающий на Ставрополье, может поделиться своими фото- и видеовпечатлениями в мессенджерах и социальных сетях», — сказал директор «Мегафона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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