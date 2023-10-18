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Жилые кварталы, парки и театры: где в Воронеже улучшили связь осенью 2023 года

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование во всех районах Воронежа в местах растущей нагрузки на сеть. Жители и гости столицы Черноземья будут обеспечены сигналом связи и мобильным интернетом даже при увеличении пользовательского трафика в праздники или вечернее время. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Техническая служба запустила высокочастотный слой в сети 4G, чтобы улучшить качество связи и мобильной передачи данных. Такой процесс позволяет без значительных дополнительных ресурсов и затрат повысить эффективность телеком-услуг.

Оператор провел работы в Железнодорожном, Коминтерновском, Левобережном, Ленинском, Советском и Центральном районах Воронежа – там, где фиксировались растущие объемы трафика и увеличение количества интернет-пользователей. Модернизация затронула жилые кварталы, парковые зоны, места расположения муниципальных учреждений и промышленных предприятий.

Новое качество смогут оценить жители микрорайонов Михеевка, Мостозавод, Глинозем, квартала Красный Октябрь, а также в районе улицы Вокзальной. Изменения оценят посетители филармонии и театра юного зрителя, любители прогулок в парке культуры и отдыха «Площадь Победы», сотрудники Воронежского вагоноремонтного завода и концерна «Созвездие», а также педагоги и студенты Воронежского государственного технического университета.

«Воронежцы активно потребляют тяжелый контент, и число таких пользователей ежемесячно увеличивается. Жители города все чаще совершают видеозвонки, смотрят новинки в онлайн-кинотеатрах, пользуются видеоплатформами. С помощью аналитических инструментов мы оперативно определяем локации с повышенной нагрузкой и точечно реагируем на изменение поведения пользователей интернета. Такой подход обеспечивает высокий уровень телеком-услуг для растущего числа пользователей и приносит положительный результат», – сказал директор «Мегафона» в Воронежской области Юрий Рулев.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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