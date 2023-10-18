Жители города Вязники получили новое качество связи

«Мегафон» расширил покрытие и увеличил скорости 4G в историческом центре города Вязники Владимирской области. Благодаря модернизации оборудования местные жители могут пользоваться надежным высокоскоростным интернетом стандарта LTE в популярной локации города — Соборной площади. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Город Вязники Владимирской области начинает свою историю от пограничного форпоста Ярополч-Залесского, основанного в 1135-1138 гг., вблизи Ярополч формировалась торгово-ремесленная Вязниковская слобода, но только в XVIII веке образуется город Вязники. Центром древнего города становится Соборная или базарная площадь, на которой располагался крупный храмовый ансамбль и торговые ряды.

Сегодня Соборная-Базарная площадь сохраняет за собой статус центра города и привлекает местных жителей и туристов. Хотя большая часть храмов была разрушена, здесь сохранились небольшая Часовня Казанской иконы Божией Матери и Торговые ряды. На площади расположен Музей песни XX века, в доме где жил поэт-песенник Алексей Фатьянов, автор слов к песне «Первым делом самолеты».

Благодаря обновленной инфраструктуре от «Мегафона», посетители музеев и памятников исторической культуры смогут без проблем делиться новыми впечатлениями в соц. сетях, общаться с близкими по видеосвязи и проводить прямые эфиры.

Также инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование в районе Театральной слободки Вязников. Теперь жильцы частного сектора смогут смотреть фильмы в онлайн‑кинотеатрах, передавать без ограничений «тяжёлый» контент в мессенджерах и размещать видео и фото в социальных сетях.

«Интернет‑активность пользователей в малых городах России неуклонно растет, этот тренд сохранится в будущем. Поэтому мы обновляем оборудование не только в крупных городах, но и в маленьких уголках нашего региона. Для того чтобы наши абоненты могли и дальше пользоваться быстрым интернетом и чистым голосовым сигналом мы построили дополнительное телекоммуникационное оборудование и модернизировали инфраструктуру в Вязниках Владимирской области. Это позволило обеспечить местным жителям доступность современных цифровых сервисов», — сказала директор «Мегафона» во Владимирской области Екатерина Орлова.

В этом году это не первое улучшение мобильной сети в Вязниках. В начале 2023 г. мобильный интернет от «Мегафона» стал еще более устойчивым на предприятиях и в большом массиве частных домов на улицах Свердлова, Пугачева, Лермонтова и Кирова.

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«Мегафон» — объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.