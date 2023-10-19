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МТС обеспечила мобильным интернетом тепличный комплекс «Тульский»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении 4G-покрытия на территории Тульской области. Высокоскоростной мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с получили жители поселка Рудный Щекинского района и расположенный рядом тепличный комплекс «Тульский», который выращивает к ноябрьским праздникам овощи для жителей регионов Центральной России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре поселка, обеспечив покрытием всю территорию населенного пункта, проходящей через него трассы и тепличный комплекс «Тульский». Общая площадь запущенного на полную мощность тепличного хозяйства составляет 52,73 гектара.

Теплицы для круглогодичного выращивания овощей расположены в полях, в удалении от крупных населенных пунктов Щекинского района. Такое месторасположение естественным образом ограничивало возможности предприятия в организации цифровых сервисов МТС даже на уровне базовых услуг.

«Новое оборудование обеспечит комплекс высокоскоростными услугами передачи данных и даст возможность тепличному комплексу внедрять различные цифровые сервисы, которые позволят автоматизировать и удаленно мониторить процессы растениеводства и работу сотрудников предприятия. До сих пор сеть 4G МТС в Рудном поддерживалась базовыми станциями, расположенными на трассах и в других населенных пунктах, теперь в поселке есть «свой» высокоскоростной мобильный интернет», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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