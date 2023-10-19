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МТС запустила программу бесплатной связи для регионов России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске программы бесплатной связи при покупке смартфона во всех регионах присутствия МТС. Новые абоненты смогут не платить за услуги связи до 12 месяцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тыс. руб., представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план «МТС больше». При покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк.

«На протяжении последних нескольких месяцев мы тестировали наше предложение, улучшая его параметры и делая его еще доступнее для покупателей. Пилотный проект оказался успешным, поэтому мы масштабировали его на всю страну. Теперь наши клиенты смогут совершенно бесплатно пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС до одного года, не думая об оплате связи», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Как работает программа

При покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тыс. руб. и тарифного плана «МТС больше» – три месяца бесплатной связи.

При покупке смартфона стоимостью от 35 тыс. до 80 тыс. руб. и тарифного плана «МТС больше» – шесть месяцев бесплатной связи.

При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тыс. руб. и тарифного плана «МТС больше» – 12 месяцев бесплатной связи.

Пилотный проект был запущен в июне 2023 г. в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Около 20% покупок по программе бесплатной связи пришлось на бренд Xiaomi. В тройке популярных брендов Samsung и Infinix с 18% и 15% соответственно.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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