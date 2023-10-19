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«Телфин» оптимизировал решение связи для «Серчинформ» в 11 часовых зонах России

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» разработал для ИТ-компании «Серчинформ» комплексное решение связи с использованием АТС «Телфин.офис», виртуальных городских и мобильных номеров, а также номера в коде 8-800 для бесплатных звонков по России. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

«Серчинформ» — российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», в числе клиентов — более 4000 компаний из промышленности, здравоохранения, ритейла, ИТ, нефтегазовой, финансовой и государственной сфер по всей России и в более 20 других странах мира. Головные офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Алматы.

Комплексное решение «Телфин» позволило объединить все филиалы в регионах присутствия компании в единую корпоративную сеть и сократить расходы на создание комфортной коммуникационной инфраструктуры. Благодаря единой многоканальной платформе на базе АТС «Телфин.офис» и пула российских виртуальных телефонных номеров в «Серчинформ» организована постоянная поддержка клиентов во всех часовых поясах России. Теперь все обращения обрабатываются в удобное время, число пропущенных звонков в компанию минимально.

«Команда и клиенты «Серчинформ» находятся в десятках разных городов России, поэтому большая часть коммуникации с заказчиками и сотрудниками ведется дистанционно. Внедрение надежного решения связи стало для нас одной из приоритетных задач. В лице компании «Телфин» мы нашли надежного партнера, которого отличает ориентированность на клиента, умение оперативно реагировать на запросы заказчика. Мы получили стабильную и качественную связь в любой точке России. Кроме того «Серчинформ» постоянно расширяет сотрудничество с «Телфин», к примеру, в этом году подключили наши номера за рубежом», — сказала Татьяна Новикова, директор по маркетингу и PR «Серчинформ».

«Организация корпоративной телефонной сети на базе единой платформы «Телфин» позволяет сделать коммуникации максимально эффективными, эргономичными и защищенными. Стабильная связь многократно ускоряет и оптимизирует решение рабочих вопросов. Также подобные проекты позволяют территориально-распределенным компаниям выработать единые стандарты качества коммуникаций как внутри предприятия, так и с клиентами», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, Телфин входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.

«Серчинформ» — российский разработчик средств информационной безопасности. Сегодня в активе команды – продукты и услуги для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («Серчинформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «Серчинформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «Серчинформ FileAuditor»), рисков, связанных с человеческим фактором (система для автоматизированного профилирования сотрудников «Серчинформ ProfileCenter»). Также «Серчинформ» с 2019 г. предоставляет услуги по аутсорсингу информационной безопасности, а с июня 2023 г. запустил франшизу.

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