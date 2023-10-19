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Цифровой помощник МТТ поможет улучшить платежную дисциплину

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил для ПАО «ТНС энерго Кубань» голосового робота на платформе VoiceBox. Цифровой ассистент помогает гарантирующему поставщику в работе над повышением платежной дисциплины потребителей и улучшением каналов коммуникации с ними. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Виртуальный помощник «ТНС энерго Кубань» уточняет при звонке, является ли абонент собственником жилья по указанному адресу, информирует о текущей ситуации по платежам, фиксирует дату предстоящей оплаты, а также сообщает, где можно узнать состояние лицевого счета.

«Запуск голосового помощника — это важный этап модернизации обслуживания клиентов. Автоматизация звонков должникам позволит сотрудникам эффективнее и быстрее помогать нашим потребителям», — сказал начальник департамента «ТНС энерго Кубань» Евгений Жданов.

«Цифровой ассистент МТТ — это комфортный собеседник, который способен подстроиться под человека, вести диалог конструктивно и зафиксировать договоренности об оплате. Благодаря высокой пропускной способности виртуального сотрудника напоминание от гарантирующего поставщика получили уже 23 тыс. потребителей», — сказал руководитель проектного офиса МТТ Дмитрий Гордиенко.

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 53 ЦОКа. Обслуживает более 66 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1, 5 млн бытовых клиентов, что составляет 58,4 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2022 г. составил 15,3 млрд кВт*ч.

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