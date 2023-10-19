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Цифровые технологии помогут сохранить тепло в домах россиян

Получить консультацию по работе газового котла стало проще. Завод «Сигнал-теплотехника», участник отечественного рынка отопительной техники, внедрил сервисы «Мегафона» для клиентской службы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Комплексная модернизация корпоративной телефонной сети позволила заводу улучшить сервисную поддержку для покупателей котлов. Теперь клиент, позвонив на номер 8-800, может получить консультацию от профильного сотрудника, который принимал непосредственное участие в производстве купленной им техники. Виртуальная АТС, интегрированная с CRM-системой, переводит звонки между городским телефоном, смартфоном и компьютером, не прерывая разговор. Сервис дает возможность создать единую сеть связи для всей организации, даже с широкой филиальной структурой в десятках городов.

«Ежедневно мы с коллегами работаем над повышением технических характеристик продукции и улучшением взаимодействия с потребителями. На предприятии создан координационный центр по работе с клиентами и региональными сервисными центрами. С наступлением холодов число обращений увеличивается. Виртуальная АТС совместно с бесплатным номером позволяют сделать службу технической поддержки более эффективной. Теперь все звонки фиксируются и ни одно обращение не остается без ответа», — сказал Дмитрий Мериин, коммерческий директор «Сигнал-теплотехника».

«Цифровые технологии помогают оптимизировать практически любой бизнес-процесс. Умная телефония решает основные офисные задачи клиентов, а многим и заменяет секретаря. Предприниматели больше не хотят, чтобы клиенты слышали в трубке сигнал "занято", и поэтому привлекают к работе цифровых помощников. Виртуальная АТС остается одной из наиболее востребованных услуг в регионе — с начала года количество ее подключений выросло на 15%», — отметил Андрей Башкевич, директор «Мегафона» в Саратовской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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