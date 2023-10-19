В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки

Компания «Мультифактор» выпустила обновление мобильного приложения Multifactor — версия 1.3.0. Одним из нововведений стал сервис push-уведомлений. В новой версии появились: Pushed — push-сервис собственной разработки; восстановление аккаунтов для iOS; поддержка региона multifactor.kz. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Ранее в приложении Multifactor использовались сторонние push-сервисы — Google Firebase и Huawei Mobile Services. Теперь для устройств на ОС Android стал доступен push-сервис Pushed собственной разработки компании «Мультифактор».

Если у пользователя ранее не было настроено мобильное приложение Multifactor, то сначала проверка доступности устройства будет проходить с сервисов Google Firebase, затем с Huawei Push Kit. Только при недоступности обоих сервисов проверка пойдет через push-сервис Pushed. При этом появится предупреждение, что нужно дать разрешение сервису работать в фоновом режиме.

Если пользователь до обновления версии 1.3.0 уже настроил себе второй фактор в приложении, то проверка будет идти через тот push-сервис, что был выбран ранее. В этом случае для подключения push-сервиса Pushed необходимо переустановить приложение и заново привязать метод 2FA-приложение.

Стало доступно восстановление аккаунтов для пользователей iOS-устройств. Теперь пользователю не нужно после переустановки приложения заново добавлять аккаунт в приложение — система запомнит данные и позволит войти в имеющийся аккаунт. Восстановление работает в рамках одного устройства, поскольку аккаунты хранятся в Secret Storage.

Приложение стало доступно для пользователей в Республике Казахстан. В настоящий момент поддерживаемые языки региона — русский и английский, в зависимости от системного языка, выбранного на устройстве.

Для удобства пользователей при установке обновления на сайте компании опубликован apk-файл. Найти его можно в разделе «Мобильное приложение».

«Pushed — это готовое решение для отправки и автоматизации push-сообщений на любые платформы. Мы позаботились о том, чтобы отправка push-уведомлений была доступна по всему миру, а доставка сообщения занимала менее 0.1 секунды. Сейчас решение интегрировано с нашим приложением Multifactor, но в планах использование его возможностей для внешних заказчиков», — сказал Валерий Аблеков, технический директор «Мультифактор».

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«Мультифактор» — российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленного подключения. Решение Multifactor включено в реестр российского ПО. Компания соответствует требованиям международного стандарта PCI DSS.