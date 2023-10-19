В Смоленске МТС прокачала голосовую связь к школьным каникулам и ноябрьским выходным

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в Смоленске к предстоящим школьным каникулам и ноябрьским длинным выходным. Новое телеком-оборудование установили в центре города и спальных районах сразу в 23 локациях. Проведенные работы повысили качество голосовой связи и подготовили сеть к переводу мобильного интернета на более скоростные диапазоны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы сохранить качество связи на комфортном уровне даже в условиях притока гостей города и повышенной нагрузки на сеть, МТС усилила сеть в историческом центре города на переулке Краснофлотском, где можно увидеть исторический памятник самолету ТУ-16. Недалеко также расположена самая популярная для прогулок местных жителей и путешественников часть города – Смоленская крепостная стена, художественная галерея, исторический музей, Лопатинский сад, Смоленский государственный драматический театр им. А.С. Грибоедова и другие достопримечательности. В этом же районе усилено голосовое покрытие со стороны улицы Твардовского, где также находится музей-квартира «А.Т. Твардовский в Смоленске».

Новое качество голосовой связи получили жители домов по улице Воробьева с покрытием Смоленского камерного театра и Реадовского парка со всеми его достопримечательностями.

На проспекте Гагарина голосовая связь улучшена в районе большого образовательного комплекса -Смоленского государственного университета спорта, Государственной академии физической культуры, спорта и туризма и Смоленского педколледжа с покрытием Смоленского зоопарка, по улице Кловской в районе автотранспортного колледжа и колледжа современных технологий. Здесь в дни каникул пройдут спортивные мероприятия.

Также МТС модернизировала сеть в Королевке на улице Валентины Гризодубовой и в Заднепровском районе на улице Юрьева, по проспекту Строителей с покрытием парка «Соловьиная Роща», в большом секторе многоквартирных домов в районе улиц Пригородной-Кирова, и на улице Рыленкова в Промышленном районе.

«Сейчас мы обновляем и усиливаем сеть голосовой связи. Это очень важно для Смоленска, где много исторических зданий с толстыми стенами – теперь дозвониться можно без проблем в любую часть города даже при нагрузке из-за притока туристов в длинные выходные. Мы обновили оборудование в 23 локациях, впереди еще несколько. Эти работы являются подготовкой к модернизации интернет-сети, после чего скорость передачи данных в Смоленске вырастет более чем вдвое. Таким образом, становящийся все более туристическим Смоленск подойдет к наплыву гостей на новогодних каникулах с максимально комфортной связью», — сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Ранее МТС усилила качество сети в районе парка 1100-летия Смоленска, Заднепровского рынка и улицы Кашена, в поселке Красный Бор и других локациях. Модернизация сети также прошла в Рославле, Сафонове и Десногорске, Вязьме, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне покрытия проживает более 150 тыс. человек. Компания «прокачала» скорость мобильного интернета и на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.