Эксперт из «ТрансТелеКома» расскажет на CNews FORUM 2023 о сервисе для организации корпоративных сетей связи

На мероприятии CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи.

«Применяя решение SD WAN, территориально распределенная организация получает существенную экономию в расходах, возможность централизованного управления всеми маршрутизаторами и удобной балансировки нагрузки между каналами связи. Для всех сегментов сети имеется возможность применения единой политики безопасности», — объясняет Александр Николаев, начальник отдела маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом».

На мероприятии Александр Николаев расскажет о том, как программно-определяемые сети связи позволяют минимизировать капитальные затраты и обеспечить провайдеронезависимость, что особенно важно для компаний с географически сложной структурой.

Программно-определяемая сеть — это современный подход к организации инфраструктуры связи, при котором точка управления трафиком переносится с оконечных устройств на центральный производительный контроллер, управляющий соединением через различные физические каналы одновременно без участия специального технического персонала на местах.