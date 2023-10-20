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«Мегафон» улучшил связь в поселке Победим Алтайского края

Устойчивый сигнал мобильного интернета четвертого поколения получили около 1000 жителей поселка Победим в Алтайском крае. «Мегафон» модернизировал базовую станцию, увеличив покрытие 4G на близлежащих территориях. Также качество мобильного интернета улучшилось в Зеленом и на отрезке автомобильной дороги федерального значения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Поселок со звучным названием Победим расположен в Топчихинском районе Алтайского края. Расстояние до него от Барнаула по Змеиногорскому тракту чуть более 100 километров. Численность населения не превышает тысячи человек. В населенном пункте работает врачебная амбулатория, дом культуры, а также школа. Ранее сигнал связи был неустойчивым и покрывал не всю территорию поселка, – сейчас жители могут спокойно звонить по телефону и пользоваться интернетом как дома, так и на окраине Победима.

Запуск низкочастотного диапазона на базовой станции затронул и ближайший поселок Зеленый, а также отрезок автомобильной дороги федерального значения А322, известной как «БарнаулРубцовск — граница с Казахстаном». Кроме того, улучшилось не только покрытие, но и стабильность, а также устойчивость мобильного интернета в гаджетах сельчан.

Также на территории поселений действует надежная и качественная голосовая связь, как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. С ее помощью голос передается по сетям 4G. Аналитики компании отмечают, что в Алтайском крае с начала 2023 г. таких звонков стало больше на 25%.

«Даже в небольших населенных пунктах мы стараемся обеспечить такую же качественную связь, как и в городе, – это вклад в безопасность и комфортные условия жизни на селе. Поэтому инженеры «Мегафона» ведут планомерный мониторинг сети и проводят модернизацию оборудования там, где это необходимо», – сказала директор «Мегафона» в Алтайском крае Мария Занько. – Программа УЦН 2.0 – это проект, который имеет высокую социальную значимость и делает доступными государственные услуги, онлайн-образование, телемедицину и другие современные жизненно важные сервисы».

Модернизация инфраструктуры проводилась по государственной программе УЦН 2.0 в Алтайском крае.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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