МТС разместит облигации с плавающей ставкой, привязанной к индикатору RUONIA

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об открытии 20 октября 2023 г. книги заявок на размещение своих первых биржевых облигаций серии 002Р-01 с плавающей ставкой купона, привязанной к индикатору RUONIA Банка России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планируемый объем размещения – 15 млрд руб., срок обращения - четыре года, номинал - 1000 руб. цена размещения – 100% к номиналу, купонный период – 91 день, тип купона - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA - не выше 150 б.п.

Облигации будут размещаться на Московской бирже с ожидаемым третьим уровнем листинга по открытой подписке с бук-билдингом по спреду к RUONIA. Книга заявок открывается 20 октября 2023 г. с 11:00 до 15:00 МСК, дата размещения будет определена позднее.

Организаторы размещения - БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», инвестиционный банк «Синара». Агент по размещению - БК «Регион».

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.