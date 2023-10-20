МТС запустила сеть 4G на Прилепском племенном конном заводе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении 4G-покрытия на территории Тульской области. Высокоскоростной мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с получили жители деревни Прилепы и расположенный в ней Прилепский племенной конный завод. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре населенного пункта, обеспечив покрытием всю территорию населенного пункта, трассы вокруг него и Прилепский племенной конный завод. После модернизации сети конезавод получил возможность больше рассказывать о своей работе на сайте и в соцсетях, запускать видеоэкскурсии и оперативно планировать мероприятия событийного туризма. Завод является крупной точкой притяжения конезаводчиков и спортсменов региона. Он находится в черте Тулы и имеет регулярное автобусное сообщение.

«До сих пор сеть 4G МТС в Прилепах поддерживалась базовыми станциями, расположенными на трассах и в других населенных пунктах, теперь в деревне есть «свой» высокоскоростной мобильный интернет. Местные жители, спортсмены и гости Прилепского конезавода могут с комфортом общаться в соцсетях, звонить по видеосвязи, читать книги онлайн, пользоваться госуслугами. А сами конезаводчики и коневладельцы могут получать консультации специалистов по видеосвязи, качать обучающие фильмы и учиться онлайн, вести прямые эфиры со своих мероприятий», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

«Наш завод славится большой историей, начиная с XIX века, когда на этих землях существовало несколько конных заводов рысистого и скакового направления, один из которых принадлежал Леониду Гартунгу, женатому на старшей дочери А. С. Пушкина Марии Александровне. Скоростной мобильный интернет позволит нашему заводу координировать работу, прежде всего специалистов по воспроизводству пород и конезаводчиков, которые возят на занятия также детей и им важно быть на связи. С появлением сети 4G наш завод стал более привлекательным для инвестиций, потому что природа, удобное расположение, наличие усадьбы и множество других факторов позволяют организовать на нашей базе конноспортивный комплекс международного класса», — отметил генеральный директор «Прилепского племенного конного завода» Геннадий Гладких.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.