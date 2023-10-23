В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix по специальной цене в билайне

Новое предложение «3 в 1: выгодные комплекты» стало доступно для клиентов билайна. Популярные модели Infinix и других брендов можно приобрести в интернет-магазине и офисах продаж мобильного оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые будут тратиться на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составляет до 8 000 рублей в зависимости от выбранной модели смартфона.

Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.

В акции участвуют смартфоны Infinix, Tecno, Xiaomi и Samsung, полный список которых доступен по ссылке.

Одним из самых интересных предложений является Infinix Note 30 256GB. Смартфон оснащен 45-ваттной универсальной быстрой зарядкой, которая заряжает смартфон до 75% всего за 30 минут. Запечатлеть все важные моменты жизни поможет основная камера 64 Мп и селфи-камера 16 Мп, а режим «Супер ночь» способен автоматически подстраиваться под условия окружающего освещения и создавать потрясающие ночные фотографии. Стоимость комплекта с Infinix Note 30 256GB составит 18 990 рублей.

Воспользоваться предложением «3 в 1» от билайна можно до 30 ноября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайном!

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