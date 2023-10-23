Цифровые технологии помогут организовать правильное питание для пермских буренок

«Мегафон» обеспечил интернетом одну из крупнейших молочных ферм Прикамья. С помощью сети оператора специалисты предприятия оперативно обмениваются данными и контролируют вес, состав, последовательность приготовления кормов. Цифровой подход экономит десятки тысяч рублей за счет рационального использования составляющих и увеличения надоев. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

ООО «Антар» входит в топ-5 крупнейших молочных ферм в Пермском крае и насчитывает более 2 тыс. голов крупного рогатого скота. Ежедневно ферма поставляет около 50 тыс. литров молока пермским перерабатывающим предприятиям. Производственные площадки хозяйства расположены в селе Ножовка Частинского района, в более чем 200 км от краевой столицы.

Цифровые носители оператора установлены в специальные устройства – мобильные миксеры, которые готовят сбалансированную смесь и доставляют ее животным. С помощью специального программного обеспечения сотрудники следят за компонентами, которые помещаются в смеситель, весом каждого из них и последовательностью загрузки. Благодаря стабильной работе 4G-интернета на территории всей фермы зоотехники могут оперативно получать информацию о составе корма и могут дистанционно контролировать раздачу рациона в зависимости от количества и продуктивности животных.

«Мы активно работаем над увеличением эффективности кормления и рентабельности хозяйства. Уже сегодня мощности нашего производства могут ежедневно обеспечивать стаканом молока 250 тыс. жителей Прикамья. Цифровые технологии помогают оптимизировать состав и процесс приготовления смеси, управлять ингредиентами, что, в свою очередь, повышает качество молока и улучшает здоровье животных», – сказал директор ОО «Антар» Алексей Киселев.

«Наше оборудование обеспечивает надежной связью и быстрым мобильным 4G-интернетом сотрудников животноводческого хозяйства и жителей села Ножовка. Современные телеком-услуги помогают решать бытовые вопросы, учиться, общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть видеоконтент. Мы видим, что востребованность скоростного 4G-интернета увеличивается – за последние полгода года объем передачи данных здесь вырос на 38%», – отметил директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Для быстрого выхода в сеть в этом году оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в 15 городах и 30 поселениях региона, а также запустил новые базовые станции в Перми, около аэропорта «Большое Савино» и в популярных туристических местах – на горе Полюд и в Каменном городе.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.