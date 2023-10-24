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Дмитрий Чернышенко: в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» предусмотрено развитие систем связи

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников ежегодного специализированного форума «Спектр». Мероприятие проходит 24-25 октября 2023 г. в Сочи при поддержке Роскомнадзора и направлен на обеспечение прямого диалога государственных структур с ведущими представителями телекоммуникационной отрасли и интернет-сообщества.

В своем обращении вице-премьер отметил, что отрасль связи является одним из двигателей экономики и выступает основой технологического развития страны.

«По поручению Президента России Владимира Путина в России планируется запустить новый нацпроект «Экономика данных», который в том числе предусматривает развитие систем связи. Создание и обеспечение надежной и качественной работы таких систем – самых передовых и импортонезависимых – ключевой вектор нашей совместной работы. Год назад на этой площадке мы дали старт разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. – особое место в ней отведено радиочастотному обеспечению отрасли. Для страны актуальной задачей является повышение эффективности сферы управления и использования спектра. Важно не допустить ограничений в сетях мобильной связи в следствии увеличения трафика, а также создать условия для внедрения современных и перспективных технологий», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что ведущие страны постоянно совершенствуют механизмы доступа к радиочастотному спектру, разрабатывают новые подходы к лицензированию. Базовыми трендами, по словам вице-премьера, являются совместное использование спектра, динамический доступ к нему, применение технологий искусственного интеллекта, а также поиск неэффективно использующихся диапазонов и полос частот. Внедрение беспилотных авиационных систем также потребует выделение дополнительного диапазона радиочастот. Этим уже занимается рабочая группа при Минцифры России.

Зампред Правительства также отметил, что одной из важных задач является восстановление телекоммуникационной и информационной инфраструктуры на территории новых субъектов России.

«На сегодняшний день подключено свыше 2800 услуг фиксированной связи на социальных объектах. На ключевых узлах установлены технические средства противодействия угрозам. Обеспечено вещание российских ТВ и радиоканалов, установлены более 89 тыс. комплектов спутникового ТВ «Русский мир», всего к концу года планируется установить 155 тыс. комплектов. Жители новых регионов могут оформить нужные документы, пособия и выплаты с помощью сервиса «Я в России» на портале госуслуг. Через него доступно 23 госуслуги, в МФЦ предоставляются до 40 услуг», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В приоритетах государства остаются задачи: обеспечения всеобщего высокоскоростного доступа к сети Интернет, развития российской спутниковой группировки связи, продолжение устранения цифрового неравенства, реализация крупных проектов по строительству волоконно-оптических линий связи.

«Работы много – сложной, но перспективной и востребованной гражданами и экономикой страны. Уверен, вместе мы сможем реализовать огромный потенциал отечественной отрасли связи и добьемся больших высот», – сказал вице-премьер.

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