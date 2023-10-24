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«Росэлектроника» поставила термостойкую систему наблюдения Западно-Сибирскому металлургическому комбинату

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (Новокузнецк) цифровую термостойкую систему видеонаблюдения. Оборудование способно работать при температуре 1600°С и предназначено для дистанционного непрерывного контроля расплава металла, пламени горелок, а также состояния внутренних поверхностей высокотемпературных печей.

Система видеонаблюдения изготовлена и разработана НИИ промышленного телевидения «Растр» (входит в «Росэлектронику»). Оборудование передает видеосигнал на операторский пульт и архивирует изображение. С помощью специального программного обеспечения оператор может менять настройки камеры: масштаб, экспозицию, баланс белого и контраст.

Входящая в состав комплекса цифровая видеокамера защищена двухконтурным кожухом из нержавеющей стали с водяным охлаждением, что позволяет аппаратуре непрерывно функционировать в условиях воздействия высоких температур. Для предотвращения попадания на стекло видеокамеры пыли и пламени пространство перед ним обдувается сжатым воздухом. В случае возникновения нештатной ситуации, например – отключения воды, подачи воздуха или питания, – включается световая и звуковая сигнализация, а камера автоматически выводится из высокотемпературной зоны.

«Необходимость постоянного мониторинга всех технологических процессов, в том числе проходящих при высоких температурах, требует специальных систем видеонаблюдения. На промышленных производствах необходим круглосуточный контроль всех технологических процессов, и технические решения НИИПТ «Растр» позволяют аппаратуре эффективно функционировать даже в экстремальных условиях эксплуатации», – отметили в «Росэлектронике».

Западно-Сибирский металлургический комбинат выпускает стальную арматуру, применяющуюся при строительстве дорог и зданий, а также железнодорожные и трамвайные рельсы. Производственные мощности завода составляют 8 млн тонн стали в год.

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