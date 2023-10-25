Кузбассовцы стали в три раза чаще звонить при помощи мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте количества звонков через интернет в Кемеровской области. В III квартале 2023 г. объем голосового трафика в сети LTE увеличился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. А число устройств с одновременной поддержкой технологий VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE) и VoWiFi (голос по WiFi) за это же время выросло на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период с августа по октябрь 2023 г. практически каждый третий звонок, совершаемый в Кузбассе, происходил посредством VoLTE. Современная технология голосовой связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. Кроме того, во время звонка в LTE можно одновременно пользоваться мобильным интернетом без потерь в скорости.

«Доступ абонентов к технологии VoLTE расширяется, в том числе, благодаря переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. В этом году МТС таким образом модернизировала мобильную сеть в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Шерегеше. И уже в III квартале зафиксировали рост голосового трафика в сетях четвертого поколения на 238% год к году. Это говорит о востребованности интернет-звонков у жителей области и туристов: дозвониться можно за секунды, при этом качество передачи голоса такое, будто собеседник находится в одной комнате с вами», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.