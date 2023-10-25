«Мегафон» ускорил мобильный интернет для тувинских сельчан

Жители и гости тувинских сумонов Кызыл-Мажалык и Барлык получили быстрый мобильный интернет 4G. Инженеры «Мегафона» установили дополнительную антенну в низкочастотном диапазоне на уже существующую базовую станцию, благодаря чему расширилось покрытие сотовой сети и повысилась производительность телеком-инфраструктуры.

Сумон Кызыл-Мажалык находится Барун-Хемчикском кожууне – туристическом районе республики. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов, чтобы посетить священную гору Уттуг-Хая и увидеть собственными глазами каменное изваяние «Чингисхан», датированное первым тысячелетием до н.э., которого сами местные жители называют «Кижи – Кожээ», что в переводе человек-камень. Сам населенный пункт довольно большой по меркам Тувы. Здесь проживает более 6 тыс. человек. Хорошо развита инфраструктура – есть образовательные, культурные, социальные и медицинские учреждения, а также историко-археологический музей и музыкально-драматический театр имени Х.С. Саая.

Запуск в этом селе дополнительного слоя LTE, работающего в низкочастотном диапазоне, позволил распределить нагрузку сети, увеличить территорию покрытия и ускорить мобильный интернет не только в Кызыл-Мажалык, но и соседнем сумоне Барлык, где нет базовой станции. По результатам замеров, проведённых аналитиками компании, мобильный интернет в зонах модернизации сети стал работать в два раза быстрее. Также абонентам «Мегафона» стало удобнее пользоваться звонками через интернет с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Нам важно, чтобы качественная сотовая связь развивалась не только в крупных населенных пунктах и городах, но и в малых селах Республики Тыва. В сумоне Барлык проживают около 500 человек, и многим из них нужен быстрый мобильный интернет для решения каждодневных бытовых вопросов и не только. Особенно его ждали онлайн-пользователи, которые активно пользуются социальными сетями, образовательными платформами, смотрят кино и слушают музыку. Со своей стороны, мы поддерживаем инициативу компании «Мегафон» в развитии цифровизации нашего региона», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

«Мы всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить качественное покрытие на максимальной территории. В данном случае было принято решение запустить «дальнобойный» слой LTE с радиусом действия до 35 км, за счет чего увеличились средние скорости передачи данных сразу в двух населенных пунктах, которые находятся в трёх километрах друг от друга», – сказала директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.