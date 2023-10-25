МТС обеспечила телеком-инфраструктурой бизнес-центр в Курске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом бизнес-центр «Грейнрус», расположенный в промышленной зоне Курска. Новая инфраструктура позволит посетителям комплекса оставаться на связи, выполнять рабочие задачи и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила на территории бизнес-центра площадью более 3 тыс. кв. метров 18 антенн, которые в сочетании с внешними базовыми станциями обеспечивают полное покрытие служебных и офисных помещений, ресторана и зоны парковки. Система позволяет равномерно распределить мощность сигнала 3G/4G и обеспечивает непрерывность голосовых сервисов и передачи данных. Все комнатные indoor-антенны скрыты и смонтированы без нарушения внутренней отделки.

«Современная застройка отличается большим количеством межэтажных перегородок, железобетонных элементов, которые ослабляют радиосигнал. Поэтому для решения вопроса мы используем антенно-фидерную систему. Она преобразует радиосигнал базовых станций сотовой связи в оптический сигнал и передает его по волокну на территорию объекта, в результате чего сигнал становится стабильным. Это важно для бизнеса, так как устойчивая связь позволяет внедрять решения в сфере аналитики, умного видеонаблюдения, автономной работы оборудования с помощью интернета вещей и облачных технологий», — сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.