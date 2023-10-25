МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Оренбурга

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает расширении сети 4G в Дзержинском и Ленинском районах Оренбурга. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла на 50% в ЖК «Ботанический сад», в 24-м микрорайоне, а также в микрорайоне Линии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки новых базовых станций жители многоэтажек и частных домов даже в часы пиковой нагрузки на сеть смогут быстро загружать тяжелый контент, смотреть видео в высоком качестве, общаться по видеосвязи и пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

Скорость передачи данных в сети 4G МТС выросла и для учащихся и преподавателей Оренбургского университетского колледжа, студентов Оренбургского госуниверситета, живущих в общежитиях №5-8, сотрудников и пациентов Городской клинической больницы №1.

«Новые базовые станции мы запустили в районах с большим мобильным трафиком, где в часы пик скорости интернета могло быть недостаточно. Например, в районе ЖК «Ботанический сад», часть которого уже заселена, а часть – только предстоит построить. В то же время мы фиксируем рост трафика в частном секторе. И одни из самых активных пользователей мобильного интернета – жители микрорайона Линии, для которых МТС также усилила сеть», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.