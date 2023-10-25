«Телфин» повышает конверсию обращений в продажи на 30%

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» централизует коммуникации российского поставщика морских контейнеров ГК «Контейнерный партнер» с заказчиками ключевых регионов России через единый канал связи, разработанный на базе виртуальной АТС «Телфин.офис» и единого номера в федеральном коде 8800. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

ГК «Контейнерный партнер» занимается продажей морских контейнеров в России. В ГК «Контейнерный партнер» входят компании «Трансконт», «ИСО контейнер» и «Тольяттинский логистический терминал».

С помощью коммуникационной платформы «Телфин» компании удалось структурировать обработку более 1000 заявок в месяц в рамках рекламной кампании ГК «Контейнерный партнер». Благодаря грамотному продвижению и наличию многоканального телефонного номера 8800 число запросов за месяц увеличилось на 57%, а конверсия обращений в сделки выросла на 30%. ГК «Контейнерный партнер» оптимизировала также внутренние бизнес-процессы при работе с телефонией и CRM-системой.

«Теперь ГК «Контейнерный партнер» ведет все общение с клиентами в рамках единой платформы с сохранением полной истории обращений. Компания частично автоматизировала и повысила эффективность обработки запросов благодаря интеграции телефонии с корпоративной CRM. Умная маршрутизация позволяет клиентам не ждать ответ секретаря, звонки постоянных заказчиков автоматически попадают на персональных менеджеров, а новые клиенты могут самостоятельно переводить вызовы на необходимые отделы», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Значительная часть проекта оптимизации телеком-инфраструктуры ГК «Контейнерный партнер» была нацелена на реализацию многостороннего контроля качества работы сотрудников по различным параметрам. Коммуникационная платформа «Телфин» позволяет автоматически вести статистику по всем входящим и исходящим, принятым и пропущенным звонкам, а также времени ожидания клиентов на линии и продолжительности телефонных разговоров в разрезе каждого отдельного сотрудника или группы специалистов, например, отдела продаж или сервисной службы.

Дополнительно ведется запись звонков, все телефонные разговоры с клиентами, партнерами и коллегами из других подразделений хранятся в специальном облачном хранилище на 500 тыс. минут. При этом записи внешних звонков автоматически дублируются в соответствующие карточки в корпоративную CRM. Такая функциональность сервисов «Телфин» позволила ГК «Контейнерный партнер» повысить информационную безопасность в компании.

Специальный сервис речевой аналитики, интегрированный в коммуникационную платформу «Телфин», существенно расширяет функциональные возможности для контроля работы сотрудников ГК «Контейнерный партнер» и анализа запросов со стороны заказчиков. Все звонки автоматически изучаются на предмет содержания ключевых слов для оценки степени удовлетворенности клиентов и сравнение с конкурентами, по наличию запросов на дополнительные сервисы и сопутствующие товары, т.д.

«Модернизация телефонной сети ГК «Контейнерный партнер» позволила наладить круглосуточную поддержку клиентов и обработку звонков в режиме 24/7. Кроме этого единая коммуникационная платформа помогла оптимизировать внутренние бизнес-процессы и упростить коммуникации с контрагентами, а также повысить приток входящих лидов и эффект от рекламной кампании», — сказал Павел Шутов, руководитель направления ВЭД ГК «Контейнерный партнер».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.