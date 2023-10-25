В Москве объединили смартфон и умные часы одним номером

Каждые четвертые умные часы в России покупают в Москве. Теперь жители столицы могут звонить и отправлять сообщения с этого гаджета, даже если мобильный телефон не рядом или разрядился. «Мегафон» запустил в столице технологию, позволяющую автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Синхронизация устройства с телефоном через Bluetooth больше не требуется, как и наличие дополнительного номера. Выходить на прогулку, плавать, заниматься спортом на открытом воздухе или отдыхать за городом теперь можно, не имея при себе смартфон — звонки и сообщения будут доступны абоненту прямо с гаджета.

Технологию можно активировать на любом тарифном плане, обратившись в ближайший салон «Мегафона». К одному номеру пользователь может подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM.

«Мегафон» первым в России предложил своим абонентам объединить смартфон и умные часы одним номером. Помимо Москвы, технология также уже доступна жителям Тулы, Пензы, Чебоксар, Орла и Саратова. В дальнейшем она появится и в остальных регионах России.

По итогам сентября 2023 г. продажи умных часов в стране выросли на 18% в сравнении с январем 2023 г. При этом жители столицы — в числе наиболее активных пользователей, на них приходится каждая четвертая покупка этого гаджета, а также 38% от всех продаж умных часов с поддержкой eSIM.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.