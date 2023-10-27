МТС оцифровала приморскую столицу подготовки юных лыжников

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом село Калиновка Спасского района. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к цифровым сервисам получили более 100 местных жителей и сотни юных лыжников, которые круглогодично проходят здесь спортивную подготовку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция покрывает связью стандарта LTE жилые дома, детский лагерь «Родник здоровья» и круглогодичный спортивный центр для подготовки лыжников «Калиновка». Теперь жители небольшого села смогут пользоваться самыми интернет-сервисами – онлайн-кинотеатрами, видеосервисами, образовательными, банковскими и музыкальными приложениями и пр. Высокоскоростной мобильный интернет МТС поможет также воспитанникам и преподавателям Центра подготовки лыжников получить доступ к цифровым сервисам для учебы и культурного досуга – электронным библиотекам, обучающим видео и социальным сетям.

«МТС активно продолжает улучшать качество связи в малых населенных пунктах Приморского края в рамках программы по устранению цифрового неравенства. Только в этом году более 25 отдаленных и малонаселенных сел получили обновленную сеть LTE и доступ к самым сервисам экосистемы. Мобильный интернет в небольших селах — зачастую единственная возможность выйти во всемирную сеть. Поэтому мы активно развиваем цифровую инфраструктуру не только в крупных городах и рекреациях, но и в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.