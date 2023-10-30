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МТС запустила мобильный интернет на участке трассы М5 в Шиловском районе

МТС сообщила о расширении сети LTE на трассе М5 «Урал» в районе сёл Ибредь и Тимошкино Шиловского района. В результате автомобилистам и почти трем тысячам жителей стал доступен мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на участке трассы М5, проходящем у села Ибредь. В общей сложности новое качество связи получило около 3 тыс. человек. Здесь, помимо частных и многоквартирных домов с социальной инфраструктурой, расположены крупнейший в регионе завод по производству крахмала, карандашная фабрика, склады продуктовых сетей, шиномонтажные мастерские, АЗС и гостиницы. Пассажиры электропоездов «Рязань-Сасово», останавливающихся на ближайшей станции «Крутицы», также получили возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

МТС также «прокачала» сеть в селе Тимошкино, которое находится в стороне от трассы. Здесь проживает более 400 человек, расположен фельдшерско-акушерский пункт, школа, Дом культуры и библиотека. Любители старины могут посмотреть на остатки зданий XIX века, построенных местной помещицей А. С. Фелитовой.

«Модернизация оборудования в Шиловском районе – это продолжение нашего большого проекта по цифровизации трассы М5 «Урал», по которой идет большой поток грузо- и пассажироперевозок как по России, так и в направлении Казахстана и Китая. Ранее мы «прокачали» сеть в районе Шацка, где находится второй в регионе крупный транспортный узел. Скоростной мобильный интернет обеспечит автомобилистов хорошей связью, позволит использовать датчики мониторинга транспорта и обеспечивать безопасность в пути», – сказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

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