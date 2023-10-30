«Ростелеком» подключил к сети кузбасские села Лукошкино и Хорошеборк

«Ростелеком» обеспечил беспроводными технологиями связи два села – Лукошкино и Хорошеборка в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области. Мобильная сеть для выхода в интернет и голосового общения появилась у жителей впервые в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Подключение к мобильной сети – всегда долгожданное событие для жителей. Всего здесь проживают чуть больше 400 человек. Десятки километров отделяют эти территории от райцентра. Теперь абоненты из Лукошкино и Хорошеборки наравне с городскими могут пользоваться удобными онлайн-сервисами, быть в курсе последних новостей, общаться в мессенджерах, смотреть видео, получать государственные услуги, удаленно учиться и работать», – сказал глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов.

Новые базовые станции в Лукошкине и Хорошеборке подключены через волоконно-оптические линии связи «Ростелекома», протяженность которых достигает десятки километров. Такой способ организации сетевой инфраструктуры для удаленных населенных пунктов является наиболее надежным. Используемый диапазон частот 1800 МГц обеспечивает широкое покрытие и стабильную передачу данных для пользователей.

«Наша цель в том, чтобы как можно больше жителей могли пользоваться безграничными возможностями цифрового мира. Только в Топкинском муниципальном округе мобильные технологии сегодня доступны жителям шести малых населенных пунктов. В их числе поселок Мокроусовский, а также деревни Цыпино, Бархатово, Пинигино. С появлением связи в Лукошкине и Хорошеборке программа «УЦН 2.0» в Топкинском районе по плану 2023 г завершена», – сказал технический директор Кемеровского филиала «Ростелеком» Станислав Полянский.

План дальнейшей реализации «УЦН 2.0» в этом округе и в целом по региону будет сформирован по итогам голосования на портале «Госуслуги». Программа Министерства цифрового развития России реализуется по всей стране. Исполнитель проекта «Ростелеком» обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет и мобильную связь для населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек.

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.