В Свободном и Циолковском «Мегафон» улучшил связь за счет рефарминга

Жителям городов Свободный и Циолковский в Амурской области стали доступны высокие скорости мобильного интернета и улучшенное качество голосовой связи. «Мегафон» выполнил в этих населенных пунктах программу рефарминга по переводу существующих частот в стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты «Мегафона» проанализировали текущую мобильную активность пользователей в этих городах и спрогнозировали дальнейший рост нагрузки. Свободный и Циолковский стоят на втором месте в регионе по объему передачи данных в сети оператора, вместе с тем прирост трафика за год составил примерно 50%

Благодаря рефармингу выросла ёмкость существующей сети и увеличилась зона покрытия современной связью четвертого поколения. Пользователи теперь могут предавать через мобильные устройства больше данных, комфортно звонить по видеосвязи и пользоваться привычными цифровыми сервисами.

«Рефарминг дает возможность в короткие сроки настроить сеть под потребности абонентов с учетом прогнозируемой нагрузки. В этом году программа рефарминга реализуется сразу в нескольких амурских городах. В начале осени перевод частот в стандарт LTE был проведен в Тынде и Сковородино», - сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

Свободный и Циолковский сегодня – точки экономического и социального роста Амурской области. В этих городах проживает почти 60 тыс. жителей, на территории ТОР «Свободный» работают крупные промышленные предприятия, выполняются запуски с космодрома «Восточный». Циолковский – не только наукоград, сегодня он становится популярной туристической локацией. Желающие прикоснуться к космосу приезжают сюда со всей страны.

«Для того, чтобы города могли расти и развиваться необходимы условия – качественная мобильная связь одно из них. В Свободном работает много людей из разных уголков области и страны, им важно иметь возможность общаться с родными и близкими, в нужный момент воспользоваться телефоном для решения рабочих и бытовых вопросов. Циолковский становится популярной локацией внутреннего туризма, а для путешественников, особенно с детьми, качественная доступная связь всегда остается важным критерием при выборе места отдыха», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.