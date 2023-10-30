За три года голосовой помощник единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков горожан

Голосовой помощник горячей линии единого диспетчерского центра уже три года помогает обрабатывать звонки горожан. За это время искусственный интеллект принял более 7,5 млн обращений, а также сформировал 1,6 млн заявок на вызов мастера для устранения неполадок в квартире или доме. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что робот помогает жителям решать коммунальные вопросы более чем по 100 темам и каждый месяц формирует до 50 тыс. заявок. В том числе москвичи обращаются к голосовому помощнику по вопросам подачи отопления, уборки и освещения в подъезде, ремонта лифтов.

«Для удобства горожан мы постоянно совершенствуем возможности голосового помощника: анализируем диалоги, расширяем базу знаний и создаем новые сценарии. Так, если в 2020 г. искусственный интеллект принимал звонки горожан и формировал заявки только по вопросам подачи отопления, то сегодня его база знаний насчитывает более сотни разнообразных тем. А количество принимаемых голосовым помощником звонков за три года увеличилось почти в 50 раз. Только с начала этого года искусственный интеллект обработал более 3,5 млн звонков горожан, сформировав при этом около 400 тыс. заявок на вызов мастера», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Во время диалога голосовой помощник уточняет адрес и задает вопросы для более оперативной обработки обращения. Если неполадки возникли в пределах квартиры, то искусственный интеллект предложит оформить заявку на вызов мастера и направит ее в объединенную диспетчерскую службу района, а жителю сообщит сроки ее выполнения.

База знаний голосового помощника постоянно пополняется новыми темами. Так, в 2023 г. робот начал принимать обращения жителей, связанные с шумом в подъезде, подвале и системе водоснабжения или отопления. Кроме того, горожане могут обратиться к виртуальному помощнику, если неисправны осветительные приборы и выключатели в подъезде или нужно отрегулировать температуру отопительных приборов.

Звонки на горячую линию единого диспетчерского центра, к которой подключено более тысячи диспетчерских служб, принимают круглосуточно. Оставить заявку можно также с помощью сервиса по вызову мастера на портале mos.ru и платформе «Электронный дом». Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо иметь полную учетную запись.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».