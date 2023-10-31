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Голосовой робот МТТ займется информированием покупателей сети «Автомаг»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платформе VoiceBox для сети магазинов автозапчастей «Автомаг».

Голосовой робот займется информированием покупателей о ближайших расположенных к ним магазинах, режиме работы, ассортименте, клубной карте, выгодных предложениях. Привлечение к этой работе цифрового помощника МТТ позволило запустить информационную поддержку в режиме 365/7/24, снизить нагрузку на операторов колл-центра в 4 раза, а также существенно ускорить процесс обработки звонков. Цифровой помощник обрабатывает порядка 1 тыс. обращений в месяц, успевает за короткий промежуток времени предоставить покупателям исчерпывающую информацию по работе магазинов.

«В данном кейсе голосовой помощник автоматизировал ответы на наиболее часто задаваемые вопросы со стороны автолюбителей и не только существенно оптимизировал расходы «Автомаг» на коммуникацию с клиентами, но и повысил скорость и качество обслуживания клиентов, – сказал директор по продукту МТТ Александр Куликов. – Все входящие звонки, поступающие в нерабочее время, он обрабатывает корректно и быстро».

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