«Мегафон» ускорил интернет для отдыхающих на Селигере

«Мегафон» запустил высокоскоростной мобильный интернет в курортной зоне озера Селигер у села Покровское Осташковского района. Многочисленным туристам, отдыхающим круглый год на водоеме, и местным жителям, стала доступна устойчивая голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новая инфраструктура связи работает в среднечастотном диапазоне, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Часть объектов связи, установленных в районе села Покровское, направлена на акваторию реки Согожа и озера Селигер, обеспечивая стабильное покрытие даже на воде. Теперь отдыхающие могут делиться результатами рыбалки и природными красотами в социальных сетях, смотреть онлайн фильмы на природе, слушать музыку в наушниках, не отвлекаясь от охоты на водных обитателей.

«Озеро Селигер - популярное место автомобильного, железнодорожного, водного и велосипедного туризма. Оно знаменито своими историческими достопримечательностями, молодежным форумом и рыбными местами. Ежегодно сюда приезжает несколько десятков тысяч человек. В путешествиях особенно важно иметь доступ к цифровым сервисам, чтобы оставаться в контакте с близкими, или воспользоваться услугами связи на случай экстренной необходимости. Мы постоянно работаем над развитием сети в популярных туристических локациях, чтобы клиенты компании чувствовали себя на отдыхе также комфортно и безопасно, как дома. Только в этом году мы построили и модернизировали около 30 объектов инфраструктуры в местах отдыха тверичан и гостей региона», — сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

По данным «Мегафона», за последний год мобильный трафик путешественников в Осташковском районе увеличился на 25%. Наибольшей популярностью загородный отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 60% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают отдохнуть и полюбоваться красотами, Санкт‑Петербург, Тула, Владимир и Великий Новгород.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.