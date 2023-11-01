«Мегафон» ускорил LTE в аэропорту «Туношна»

Более 80 тыс. человек, отправляющихся из аэропорта «Туношна», получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 75 Мбит/с. Инженеры оператора построили новые объекты связи и организовали доступ к сетям 4G на территории воздушной гавани, расположенной ближе всех к московскому авиационному узлу. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сотрудники технической службы оператора смонтировали оборудование с учетом особенностей распределения мобильного сигнала в зоне аэропорта, обеспечив доступ к высокоскоростной передаче данных как внутри аэровокзала, так и снаружи. Проведенные работы позволили в несколько раз увеличить скорость мобильного интернета и расширить емкость сети. Это дало возможность встречающим и пассажирам, а также сотрудникам ярославской воздушной гавани пользоваться всеми необходимыми интернет‑сервисами в максимальном качестве: от общения в мессенджерах и участия в онлайн‑совещаниях до загрузки тяжелых файлов и просмотра видео в HD формате.

«Авиаперелеты являются очень востребованными у жителей и гостей региона, только этой осенью в «Туношне» открыли три новых направления для путешествий: Уфа, Пермь и Самара. Мобильная связь в воздушной гавани нужна, чтобы иметь возможность переговорить с близкими и родными, решить дела с коллегами по работе. К тому же, аэропорт – это первое, что видят гости, прилетая в столицу «Золотого кольца». Отличная связь в современном мире — важный показатель уровня развития туриндустрии и гостеприимства в городе. Наши абоненты и роумеры могут не только звонить с помощью технологии Voice LTE, но и пользоваться всеми современными цифровыми интернет‑сервисами», — отметил Сергей Тимонин, директор «Мегафона» в Ярославской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.