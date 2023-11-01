Цифровая офисная кабина «Ростелекома» поможет увеличить трафик посетителей в торговых и деловых центрах

«Ростелеком» установил первую цифровую кабину-офис в ДК им. Кирова в Санкт-Петербурге. Решение ориентировано на владельцев коммерческой недвижимости, торгово-развлекательных центров, а также на организации, управляющие сетями отделений (например, банки или многофункциональные центры). Установка такой кабины на территории торгового комплекса, бизнес-центра, отделения банка, в креативном пространстве или коворкинге поможет привлечь и удержать дополнительный трафик посетителей. Кроме того, кабина может служить рекламоносителем: в ее внешние стены вмонтированы «Умные экраны» «Ростелекома» для трансляции изображения высокого качества.

Кабина-офис представляет собой компактную и технологичную конструкцию для уединенной работы, переговоров и проведения онлайн-встреч. В отличие от привычных переговорных решение, которое представил «Ростелеком», — полноценное мобильное рабочее пространство, оснащенное всем необходимым для продуктивной работы. Так, здесь есть хорошее освещение, эргономичная мебель, беспроводная зарядка, розетки 220В, USB и Type-C, а также стабильный Wi-Fi-сигнал. Современная звукоизолирующая технология и беззвучная система вентиляции, которая полностью обновляет воздух каждые 42 секунды, обеспечивает комфортную обстановку. Бронирование и оплата кабины происходят через QR-код.

Место установки первой кабины-офиса отвечает концепции продукта: на базе петербургского ДК им. Кирова сегодня действует городской инновационный центр, который служит пространством для дискуссий и обмена опытом между молодежью, малым предпринимательством, представителями крупного бизнеса и властями. На площадке проходят выставки, фестивали, форумы. Также здесь работают постоянные резиденты, представляющие различные образовательные проекты.

При этом цифровая кабина «Ростелекома» не только обеспечивает для посетителей, например, торговых центров комфорт и конфиденциальность коммуникаций, но и может служить технологичной точкой доступа к государственным, банковским, медицинским и другим сервисам.

«Цифровая кабина — это новый взгляд на коммуникацию между бизнесом и клиентом. Мы создаем многофункциональное пространство, которое работает как технологичный офис с возможностью доступа к различным сервисам, привлекает на территорию бизнеса новых посетителей и одновременно служит эффективным рекламным инструментом. Кабины могут быть востребованы как в точках, которым необходимо увеличить и удержать трафик, так и на объектах с большим потоком посетителей, владельцы и управляющие которых стремятся улучшить клиентский опыт, например, в аэропортах, вокзалах и других крупных площадках», — отметил Тимофей Абраменко, директор департамента по работе со средним и малым бизнесом «Ростелекома».

Цифровая кабина-офис в Санкт-Петербурге установлена в рамках пилотного проекта, который «Ростелеком» планирует реализовать и в других городах.