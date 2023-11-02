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МТС запускает линейку экосистемных тарифов домашнего интернета с опциями выбора скорости и семейной подписки на мобильную связь

МТС запустила в России линейку тарифов с возможностью выбора скорости домашнего интернета и опцией семейной подписки на мобильную связь без необходимости перехода на новый тариф. Первый в линейке федеральный «Тариф №1» с онлайн-кинотеатром Kion и домашним ТВ заменяет сразу несколько прежних тарифов.

В новых конвергентных тарифах, как и прежде, фиксированные и мобильные услуги оплачиваются по единому счету, но ими удобнее пользоваться, так как при подключении тарифа абонент сможет выбрать одну из нескольких скоростей вплоть до 1 Гбит/с. В ближайшее время появится опция смены скорости домашнего интернета в мобильном приложении «Мой МТС».

На «Тарифе №1» будет действовать семейная опция «Группа для близких», дающая возможность подключать в приложении «Мой МТС» до пяти SIM-карт с бесплатными звонками внутри группы. В ряде регионов первый месяц использования «Тарифа №1» для новых абонентов будет бесплатным.

«МТС как лидер конвергентных услуг в России постоянно совершенствует тарифные предложения, предлагая абонентам не только фиксированную и мобильную связь на выгодных условиях, но и целый пакет экосистемных сервисов – онлайн-кинотеатр, ТВ в различных средах, а также другие цифровые решения для умного дома и развлечений, – отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова. – Новая линейка тарифов будет еще проще и понятнее с точки зрения выбора нужной комбинации услуг связи и цифровых сервисов».

«Тариф №1» заменил прежнюю группу тарифов «Весь МТС супер», тариф «Мы МТС+» и включает в себя: домашний интернет с опцией выбора скорости 500 Мбит/с и 1 Гбит/с; мобильную связь с 30 ГБ трафика, 1,5 тыс. минут разговоров, 100 SMS в месяц и безлимитные мессенджеры; домашнее ТВ на 200 каналов и подписка на онлайн-кинотеатр Kion; подключение семейной опции «Группа для близких» с добавлением до пяти мобильных номеров с бесплатными звонками внутри группы; страхование гражданской ответственности перед соседями на сумму до 100 тыс. руб.

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