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К сезону распродаж МТС прокачала сеть в крупных торговых центрах Кузбасса

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети LTE в крупнейших торгово-развлекательных центрах Кемеровской области. В частности, в результате установки нового оборудования в ТРЦ «Сити молл» в Новокузнецке скорость мобильного интернета МТС для посетителей и персонала увеличилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь и мобильный интернет МТС на повышенной скорости доступны на всех пяти уровнях и во всех помещениях ТРЦ «Сити молл»: в магазинах, кафе и ресторанах, кинозалах и развлекательных зонах. Оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами новокузнечанам и гостям города стало более комфортно и в еще одном крупном ТРЦ – «Планета». Сеть LTE покрывает всю торговую галерею, паркинг, кинотеатр, парк детских аттракционов, картинг-центр и т. д. В Кемерове в канун ноябрьских праздников и распродаж МТС усилила сеть в ТРЦ «Радуга», «Гринвич», «Лапландия» и др.

Посетители торгово-развлекательных центров могут пользоваться банковскими приложениями для оплаты покупок, отправлять фото и видео луков из примерочной. Скорости передачи данных в сети 4G достаточно, чтобы общаться в мессенджерах или совершать видео звонки. Завершив шопинг, можно легко вызывать такси через мобильное приложение или посмотреть, когда придет нужный автобус.

«Как мы видим по анализу больших данных МТС, несмотря на популярность онлайн-шоппинга, посещаемость ТРЦ в Кемеровской области не уменьшается. На время ноябрьских распродаж и длинных выходных мы ожидаем рост потока покупателей и нагрузки на сеть, поэтому усилили ее в ключевых торгово-развлекательных центрах региона, чтобы кузбассовцы могли оставаться на связи, делая выгодные покупки», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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