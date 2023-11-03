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МТС на треть увеличила скорость мобильного интернета в Тобольске

Цифровая экосистема МТС сообщает о масштабной модернизации сети мобильной связи в Тобольске. За счет перевода частот, выделенных под 3G, на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета в городе выросла в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Апгрейд сети позволил увеличить скорость мобильного интернета в сети LTE в среднем на 30% и существенно повысить качество голосовой связи во всех микрорайонах духовной столицы Сибири. Работы по обновлению телеком-оборудования проведены в популярных туристических локациях – на территории Тобольского кремля, Красной площади, сквера Ершова, а также в самых загруженных с точки зрения трафика жилых районах в верхней и нижней части города.

Ускорение 4G стало возможным благодаря комплексной программе рефарминга сети в Тобольске. Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть горожане и туристы могли за секунды обновлять банковские приложения, с комфортом пользоваться тревел-гидами, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы. Кроме того, модернизация расширила для абонентов доступ к технологии VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает качество голосовой связи до уровня HD Voice.

«С развитием Тобольска и активным ростом потребляемого интернет-трафика жителями и туристами городу необходимо идентичное расширение современных сетей связи. Мы постоянно ищем технологические возможности для улучшения нашей сети, и делаем это максимально быстро и эффективно. Одним из таких важных шагов как раз является наша программа перевода частотного ресурса в современную технологию четвертого поколения. Уверен, что новые скорости оценят не только горожане, но и гости из соседних регионов, которые приедут на длинные ноябрьские выходные в Тобольск», — сказал технический директор МТС в Тюменской области Николай Каледин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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