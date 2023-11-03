МТС ускорила интернет в туристическом сердце Благовещенска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации телеком-инфраструктуры на городской набережной в центре Благовещенска. Благодаря проведенным работам средние скорости в мобильной сети МТС увеличились в два раза. Теперь в любимом месте прогулок благовещенцев и гостей города – на набережной реки Амур – можно с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет от МТС стал доступен на улице Краснофлотской в районе Триумфальной арки, площади Победы и на одном из самых популярных участков набережной реки Амур – любимом месте прогулок жителей города, центре большинства городских праздников, входящем во все туристические маршруты. Именно отсюда открывается прекрасный вид на китайский город-побратим Хэйхэ, расположенный всего в 800 метрах от Благовещенска.

По данным BigData МТС, в вечерние часы наблюдается наибольшее количество посетителей на набережной. Чтобы обеспечить цифровой комфорт туристов и благовещенцев, МТС ускорила мобильный интернет и улучшила покрытие. Это позволит пользоваться привычными цифровыми сервисами, выходить в прямой эфир прямо во время праздничных мероприятий, записывать видео для своих блогов, общаться по видеосвязи и загружать видео и фото в социальные сети.

«Амурская область – регион с большим туристическим потенциалом. Так, по данным экспертов «МТС тревел», область вошла в пятерку регионов России по приросту летнего турпотока. Количество туристов, приехавших в Амурскую область, за этот период увеличилось на 24% в сравнении с летом прошлого года. Набережная Благовещенска является одним из мест притяжения туристов, а с завершением строительства и началом работы трансграничной канатной дороги, терминал которой находится также на набережной, количество туристов вырастет кратно. Поэтому мы провели необходимую работу и усилили сеть в центральной части Благовещенска, чтобы жители и гости города были всегда на связи и могли в любой момент воспользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы МТС», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Скорость мобильного интернета увеличилась и в других районах Благовещенска: на улицах Политехническая, Первомайская и в районе «Серебряной мили», в селе Плодопитомник в районе улицы Гаражной и в селе Чигири на Степной улице.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.