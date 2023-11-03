МТС ускорила мобильный интернет в районе онкодиспансера в Иркутске

МТС усилила сеть LTE в районе одного из крупнейших медицинских учреждений региона – Иркутского областного онкологического диспансера. Скорость мобильного интернета здесь выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Иркутский областной онкологический диспансер принимает пациентов не только из Иркутской области, но и других регионов — Бурятии, Читы, Хабаровска, Красноярского края, Республики Хакассии и Якутии.

После установки дополнительной телеком-инфраструктуры скорость передачи данных МТС выросла в полтора раза на всей территории вблизи диспансера, в том числе в жилых кварталах, супермаркетах, гостиницах, торговых центрах, школе. Ускоренный интернет появился также внутри здания – в палатах, приемном покое и других помещениях медицинского центра, где проводится прием пациентов, их лечение и реабилитация. Улучшение качества связи позволит пациентам оставаться на связи с близкими, читать книги, смотреть видео и слушать музыку онлайн.

«Наша задача – обеспечить жителям и гостям Приангарья доступ к необходимым и уже привычным цифровым сервисам. Для этого мы планомерно улучшаем качество связи МТС в Иркутске и пригороде. Особое внимание мы уделяем социально значимым объектам – медицинским, образовательным учреждениям, объектам культуры. Уверен, что обновленная сеть вблизи диспансера позволит нашим абонентам с чуть большим комфортом проводить время в период лечения и реабилитации и всегда оставаться на связи с близкими», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.