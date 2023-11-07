Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини»

Владельцы умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» получили возможность звонить на свои устройства с помощью Маруси. Для этого достаточно попросить голосового ассистента совершить звонок.

Из мобильного приложения Маруси пользователь может позвонить на умную колонку, которая привязана к его аккаунту VK ID. Попросить сделать звонок можно как голосом, так и в чате. Опция запускается такими командами, как «Позвони на мою колонку», «Набери мне на колонку», «Сделай звонок на колонку». Пока функциональность доступна только для пользователей Android.

Если к аккаунту привязано несколько умных колонок, Маруся попросит выбрать устройство, на которое хочет позвонить пользователь.

Новая возможность актуальна для пользователей с детьми и тех, кто хочет всегда оставаться на связи с близкими. Например, мама может позвонить с работы ребенку, оставшемуся дома с бабушкой или няней. Внук может позвонить на колонку бабушке, даже если у него еще нет собственного смартфона. А еще теперь любой член семьи может позвонить из магазина домой и обсудить, что нужно купить к обеду или к ужину.