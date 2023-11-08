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«Мегафон» подключил к 4G месторождения флагманского нефтяного проекта в Тюменской области

Нефтяникам и вахтовикам на Тямкинском и Радонежском месторождениях осенью 2023 г. впервые стал доступен мобильный интернет. «Мегафон» построил новые базовые станции в труднодоступной местности Уватского района. Еще на четырех месторождениях инженеры оператора запустили новые слои LTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инфраструктурный проект был реализован совместно с компанией, ведущей разработку месторождений Уватского проекта. Большинство из них расположены на территории самого северного муниципального района Тюменской области, на расстоянии более 400 километров от областного центра.

Новые базовые станции «Мегафона» поддерживают передачу данных в сети четвертого поколения сразу в четырех диапазонах – это гарантирует максимальную зону покрытия и высокие скорости 4G – до 150 Мбит/с.

Строительство объектов связи в Уватском районе велось в условиях заболоченной местности и отсутствия дорог с твердым покрытием, поэтому оборудование поэтапно доставляли вертолетами, баржами и вездеходами. Телеком-объекты рассчитаны на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.

Качественная связь на отдаленных территориях помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, а в будущем может стать базой для цифровизации производственных процессов. Вахтовики, живущие по несколько месяцев вдали от дома, теперь могут общаться с родными и близкими в мессенджерах и социальных сетях. А благодаря активации технологии VoLTE (голос в сети 4G) абонентам стал доступен и кристально чистый звук при разговорах с близкими.

«Современная телеком-инфраструктура – неотъемлемая часть производственных объектов нефтегазовой сферы и важная составляющая комфорта сотрудников. Кроме новых объектов связи на площадках Уватского проекта мы модернизировали существующую инфраструктуру на Кальчинском, Усть-Тегусском, Северо-Тамаргинском и Тальцийском месторождениях. Запуск новых слоев LTE позволил увеличить емкость сети и существенно ускорить передачу данных на этих производственных объектах», – сказал Иосиф Цигрошвили, технический руководитель «Мегафона» в Тюменской области.

Как выяснили специалисты «Мегафона» на основе анализа обезличенных данных трафика, в октябре 2023 г. в зоне действия новых базовых станций на Тямкинском и Радонежсском месторождениях на связь выходили абоненты из более чем из 40 регионов России. Большинство приехали из Башкирии, соседней Омской области и Московского региона. Все вместе за месяц они прокачали более 4 ТБ данных, что сопоставимо с трафиком городского микрорайона.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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