CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» расширил покрытие 4G в старейшем хакасском поселении

Жителям хакасского села Аскиз стало удобнее пользоваться цифровыми сервисами и поддерживать связь с близкими, а туристам и тревел-блогерам делиться своими впечатлениями в режиме реального времени, загружая фото- и видеоконтент. Инженеры «Мегафона» провели модернизацию телеком-оборудования, что привело к ускорению мобильного интернета и улучшению сигнала не только в населенном пункте, но и на железнодорожной станции, расположенной в 6 км от него. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Аскиз – одно из старейших поселений в Хакасии. Основано в XVIII веке, после строительства первой православной церкви в республике. Село имеет большое историческое и культурное значение как для республики, так и страны, а в последние годы стало пользоваться популярностью у путешественников. На территории Аскизского района, который в 2024 г. будет отмечать свой вековой юбилей, имеется множество археологических памятников таких, как курганы, земляные пирамиды, менгиры, изваяния, наскальные рисунки, остатки древних рудников и каналов и другие. В Аскизе проживают более 5 тыс. человек. Хорошо развита инфраструктура – есть несколько общеобразовательных школ, детских садов, медицинские, культурные и социальные учреждения.

Запуск дополнительных слоев LTE в низком и среднем частотном диапазоне на уже существующей базовой станции позволил распределить нагрузку сети, увеличить территорию покрытия и увеличить скорость передачи данных. Теперь абоненты могут еще быстрее загружать кино и сериалы, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и соцсетях, вести прямые эфиры, совершать онлайн покупки, получать госуслуги, учиться или работать онлайн.

Также модернизация базовой станции расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает не только чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Нам важно, чтобы качественная сотовая связь была как в туристических местах, так и в районах, где проживают только местные жители. Зачастую интернет в смартфоне является для них единственным способом для связи с внешним миром и получения современных услуг. Поэтому «Мегафон» продолжает комплексное развитие инфраструктуры в Хакасии. С начала года мы провели более 30 технических мероприятий, чтобы обеспечить стабильное покрытие сотовой сети в городах и селах республики», - сказала Светлана Симаткина, директор «Мегафона» в Хакасии.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский телеком предлагают отрегулировать по образцам СССР

Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Телеком-оператор и ЦОД сломались, надолго оставив пользователей без интернета и электронных платежей

«Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus

В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще